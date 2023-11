Zara lancia i primi prodotti per capelli insieme a Guido Palau e Kaia Gerber

Leggi su amica

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il nuovo debutto dinel mondo del beauty annuncia di fare scintille. Tempismo perfetto: in occasione delle Festa di Natale 2023, il brand di abbigliamento e accessoriHair e in particolare iGlitter in Gold. A due decenni dal lancio delle fragranze e a due anni di distanza dalla creazione della linea di trucco, arrivano i suoiper. Non si tratta, però, per ora, di tradizionali linee di detergenza e trattamento ma di una gamma che si presenta a tutti gli effetti come un sofisticato make up per la chioma. L’introduzione diHair è segnata da una partnership esclusiva: ogni prodotto è stato, infatti, formulato, progettato e curatoal famoso hairstylist...