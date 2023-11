Zanetti | 'Benfica e Inter club con grande storia e tradizione'

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Javier, presidente dell', ha parlato a BTV in vista della partita contro ilin Champions League: "Tornare in Portogallo...

L’ Inter stasera sarà ospite del Benfica allo stadio da Luz nel match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. ... (inter-news)

Inter su Giay: ecco il prezzo del nuovo Hakimi

Più, come confermato dal suo agente Cesar La Paglia: ' Pupiè un riferimento per ... Su Giay c'è anche il, pronto a mettere sul tavolo 6 milioni di euro per portarlo nel Vecchio ...

Zanetti: "Benfica-Inter gara tra club con grande storia e tradizione, mi aspetto una sfida divertente" Fcinternews.it

Zanetti: “Benfica e Inter club con tradizione. Mi aspetto partita divertente” fcinter1908

Benfica recebe SC Braga nos oitavos de final da Taça de Portugal

Dos clubes que aindam estão na competição, apenas cinco já a venceram: o FC Porto (o atual detentor do troféu), o SC Braga, que venceu pela última vez em 2021, o Sporting, que ganhou pela última vez ...

Zanetti rendido à Luz antes do jogo com o Benfica: «Espero um ambiente fantástico»

O antigo lateral-direito Javier Zanetti fez toda a carreira na Europa ao serviço do Inter, clube em que agora, aos 50 anos, desempenha as funções de vice-presidente. O internacional argentino represen ...