Youth League | pari Inter | qualificazione ancora possibile Napoli travolto a Madrid | 6-0 Real

Benfica-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata del ... (inter-news)

Questo pomeriggio a Madrid si è disputato il match tra la Primavera del Real Madrid e quella del Napoli. Il match valido per la fase a gironi della ... (spazionapoli)

Oggi si sono giocate le partite valide per la quinta giornata della fase a gironi di Youth League 2023 / 2024 . Nel Girone D l’Inter strappa un buon ... (sportface)

Youth League 2023/2024 : l’Inter pareggia in casa del Benfica - brutto ko per il Napoli

Madrid - Trasferta spagnola per il Napoli in Youth League : gli azzurrini di Tedesco fanno visita alla capolista del girone, Real Madrid nella gara ... (247.libero)

Madrid - Trasferta spagnola per il Napoli in Youth League : gli azzurrini di Tedesco fanno visita alla capolista del girone, Real Madrid nella gara ... (247.libero)

LIVE – Benfica-Inter 1-1 - Youth League 2023/24 (DIRETTA)

Per l’Inter Primavera è l’ultima chiamata per tentare di portare la qualificazione agli ottavi di finale in dubbio fino all’ultima giornata della ... (sportface)