Survivor Series WarGames: CM Punk torna in WWE, tripudio a Chicago

Quasi 10 anni dopo l'ultima apparizione, il controverso exChampion torna ine lo fa ... Spazzatoil Damage CTRL, con lo schienamento decisivo di Becky Lynch ai danni di Bayley, sempre più ...

WWE: Via libera per il Piledriver Almeno per Angel Garza a NXT... Zona Wrestling

WWE: AJ Lee sulla via del ritorno Spazio Wrestling

Decisi gli avversari di CM Punk in WWE: partirà con Seth Rollins, poi Roman Reigns

L'atleta di Chicago si appresta ad affrontare due grandi campioni della WWE al suo rientro dopo 10 anni lontano dalla federazione ...

Update On Drew McIntyre's Mood At WWE Raw Following Abrupt Survivor Series Departure

A report has detailed Drew McIntyre's mood on this week's Raw after he stormed out of the ring after this past weekend's Survivor Series show.