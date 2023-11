WWE Survivor Series – War Games 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 novembre 2023), negli ultimi due anni, seppur lontanissimo parente dell’acclamato “Big Four” dei bei tempi andati sta risalendo la china pian pianino, proponendosi come qualcosa di più che un semplice momento di passaggio narrativo. A corollario di questo innegabile trend, il finale di questo PLE è stato uno dei più sorprendenti dell’ultimo decennio a mani basse: ma di questo parleremo alla fine della. Brace yourselves guys, let’s begin! I I WARDamage CTRL vs Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi & Becky Lynch (33:44) Premessa fondamentale: warè un concetto che ha un’enorme, per me non ignorabile falla logica. Il fatto che, sostanzialmente, il match non possa iniziare se non dopo l’ingresso di tutti i partecipanti, toglie pathos a tre quarti della contesa, creando un ...