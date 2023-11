WWE | Simpatica illustrazione sul finale di Survivor Series e CM Punk la pubblica nelle sue storie

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CMè ufficialmente tornato e come riportato nella giornata di oggi qui, il Best In The World sarà un’esclusiva di Raw mentre per quanto riguarda Randy Orton è ancora free agent e dopo la sua apparizione nello show rosso lo vedremo anche questo venerdì a SmackDown. Ma come detto anche dallo stessomolti sono felici del suo ritorno mentre altri proprio no. Una fedele riproduzione Forse il maggior rappresentante di coloro che non hanno gradito il ritorno dell’atleta di Chicago è sicuramente Seth “Freakin” Rollins che non ha mai nascosto l’astio nei confronti die neldilo abbiamo visto decisamente alterato con il video della sua reazione che è andato virale. Se inizialmente si pensava che CMin quel stesse ...