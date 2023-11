WWE | CM Punk e Randy Orton valgono + 400 000 spettatori | ottimo dato per gli ascolti di Raw

(Di mercoledì 29 novembre 2023) 1.884.000. E’ questo ilemerso daglidell’ultimo episodio di Raw, con protagonisti CM. L’annunciata presenza dei due ha portato ad un aumento di 400.000 unità rispetto alla settimana precedente, con un key demo di 0.65, il più alto dall’episodio post-Wrestlemania. Un vero e proprio successo dunque per USA Network, scontato ma comunque da sottolineare, come la sconfitta di Smackdown rispetto a Dynamite di settimana scorsa. Lo show blu paga il passaggio su FS1, chiudendo con soli 789.000(-60% rispetto a sette giorni prima), con Dynamite che, mercoledì scorso, ha chiuso a quota 845.000.

