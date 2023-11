WWE | AJ Lee “è favolosa e vi manda i suoi saluti” ma per ora un suo ritorno sembra veramente difficile

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “AJ èe vi” questa è la frase che CM Punk ha detto durante il suo promo a Raw e a questo “aggiornamento” i fan sono letteralmente esplosi e subito dopo lo show ovviamente in molti hanno cominciato a fantasticare sul possibileanche della moglie del Best In The World ormai lontano dal ring dal 2015 quando si ritirò per qualche problema di salute ma sicuramente nella sua carriera ha lasciato il segno.Fermiamo subito gli entusiasmi, la frase di CM Punk era semplice, per l’appunto un aggiornamento su sua moglie, molto amata anche lei dai fan e non un indizio su un suo. C’è da dire inoltre che questa voce di un suo possibilesul ring sono le stesse che si ...

Quando si parla di Women’s Revolution sicuramente in molti indicano il 2015 come effettivo anno di inizio e di svolta per la divisione ... (zonawrestling)

Non è facile ottenere una shot titolata contro Dominik Mysterio. Per riuscirci, questa notte Wes Lee ha dovuto affrontare tre ex campioni ... (zonawrestling)

WWE: Wes Lee supera tre atleti del main roster (ex campioni NA) e potrà sfidare Dominik a Deadline Zona Wrestling

CM Punk menziona AJ Lee durante Raw: ritorno in WWE alle porte World Wrestling

WWE Rumors on CM Punk vs. Roman Reigns, AJ Lee's Future and Drew McIntyre Backstage

Bleacher Report catches you up on the latest news from the WWE Universe. WWE Reportedly Planning Future Punk vs. Reigns Match WWE is reportedly ...

Randy Orton Teases 10 More Years Of Pro Wrestling

Randy Orton returned at WWE Survivor Series following major surgery and he plans to keep his pro wrestling career going for another decade.