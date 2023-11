Woody Allen ospite domenica da Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’

Il quattro volte Premio Oscar sul Nove per presentare il suo ultimo film ‘Un colpo di fortuna’ Il quattro volte Premio Oscar sul Nove per presentare ... (sbircialanotizia)

Allen presta la voce a un corto su Bobby Fischer: farà il doppiatore in Mr Fischer's Chair

Xosé Zapata ha spiegato all'agenzia spagnola EFE di aver pensato aper la voce fuori campo ma di non aver mai creduto di poter realizzare il suo sogno. Sapeva che il regista newyorchese aveva scelto di recitato molto raramente in film non suoi e, per di ...

Woody Allen domenica da Fazio a Che Tempo Che Fa Agenzia ANSA

Woody Allen ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' la Repubblica

Allen presta la voce a un corto su Bobby Fischer: farà il doppiatore in Mr Fischer's Chair

Leggi su Sky TG24 l'articolo Allen presta la voce a un corto su Bobby Fischer: farà il doppiatore in Mr Fischer's Chair ...

“Coup de Chance”: quando il caso non è un caso

“Cinquanta” ma non li dimostra. Lo stesso numero di film girati dal regista Woody Allen, compreso l’ultimo, dal titolo Coup de Chance, al cinema dal 6 dicembre, con Lou De Laâge ( Fanny ), Niels Schne ...