Woody Allen ospite domenica da Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il quattro volte Premio Oscar sul Nove per presentare il suo ultimo film ‘Un colpo di fortuna’ Il quattro volte Premio Oscar sul Nove per presentare il suo ultimo film ‘Un colpo di fortuna’ Il quattro volte Premio Oscarquesta, 3 dicembre 2023, saràdi Fabionell’ottava puntata di 'CheChe Fa' sul Nove, per presentare il suo ultimo film ‘Un colpo di fortuna’. La notizia è stata diffusa sull'account social della trasmissione.