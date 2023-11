Wonka | Timothée Chalamet ringrazia i suoi coach | ma “Gene Wilder è inimitabile”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 29 novembre 2023), intervistato alla premiere londinese di, il film musicale di Paul King, prequel di Charlie e la fabbrica di cioccolato, in cui interpreta il giovane protagonista Willy, hato iallenatori e trainer per averlo aiutato a perfezionare le sue capacità nel canto e nel ballo. L’attore ha dichiarato scherzando che ora sa imitare benissimo i ballerini e i cantanti.on the training behind his singing and dancing to take on the role of Willyfor #, plus he reveals what his favorite chocolate candy is pic.twitter.com/8jfVpjvMla — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 28, 2023 “Ho fatto molta pratica, e ho lavorato sodo. Ora so fare una perfetta ...