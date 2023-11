Will Smith e Jada Pinkett restano insieme o divorziano La decisione ufficiale

(Di mercoledì 29 novembre 2023)e la mogliehanno deciso di restare; a comunicarlo ufficialmente, in diretta tv nazionale americana, è stata proprio Jadsche, impegnata nella promozione dell’autobiografia Worthy, ha voluto dissipare ogni dubbio sulla natura della relazione con il marito, dopo mesi di speculazioni e voci incontrollate. Ospite del The Drew Barrymore Show,ha dichiarato che lei esaranno per sempre una coppia, e che i lunghi anni di vita separata non hanno portato a una rottura definitiva, né condurranno ad un divorzio. Ecco le parole diin una clip esclusiva della trasmissione, il cui testo è stato trascritto da Entertainment Weekly: Barrymore: “Nel libro sembra quasi che le vostre due ...

Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Brother Bilaal, ex assistente di Will Smith , ha fatto una serie di rivelazioni a dir poco scottanti che accendono ... (dayitalianews)

Will Smith sorpreso in intimità con un uomo : scoppia il gossip

Will Smith è al centro di un gossip piuttosto antipatico. Il suo ex assistente personale racconta di averlo sorpreso mentre, in passato, faceva sesso ... (comingsoon)

Will Smith è gay? Qualcuno millanta di averlo visto in intimità con Duane Martin

Will Smith e sua moglie Jada Pinkett Smith compaiono uniti e complici in uno scatto condiviso per il giorno del Ringraziamento. Nella foto pubblicata ... (leggo)

Will Smith - il tenero bacio sulla testa della moglie Jada Pinkett (per riunire la famiglia) conquista i fan

XTX Markets launching $10 million 'Artificial Intelligence Mathematical Olympiad Prize'

Further details as to the competition rules and entry criteriabe released in due course. Geoff, Former President, International Mathematical Olympiad and AI - MO Prize Advisory Committee ...

Perché Will Smith rifiutò Django 'Ti prego Quentin, devo uccidere il ... Everyeye Cinema

Will Smith, il tenero bacio sulla testa della moglie Jada Pinkett (per riunire la famiglia) conquista i fan ilmattino.it

Perché Will Smith rifiutò Django 'Ti prego Quentin, devo uccidere il cattivo'

Will Smith rifiutò il ruolo di protagonista in Django Unchained di Quentin Tarantino: i motivi sono diversi, ma un in particolare vi colpirà!

Emma Marrone bacia un misterioso ragazzo durante il suo concerto

Emma Marrone bacia un misterioso ragazzo durante il suo concerto. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo ...