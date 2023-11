VOTI&STATS – Milan Borussia Dortmund | Calabria e Giroud malissimo negli episodi determinanti

Tutti i numeri e le statistiche della sfida tra Milan e PSG per la quarta giornata della fase a gironi di Champions La sconfitta di San Siro ... (calcionews24)

VOTI&STATS – Milan-Psg : per Luis Enrique l’attacco è ok - ma la difesa è slow

I giornali di oggi bocciano in pieno il Milan e Stefano Pioli : l’esperimento 4-4-2 non ha prodotto quanto sperato dal tecnico Il Milan ha perso ... (calcionews24)

VOTI&STATS – Milan Udinese : Pioli bocciato - il 4-4-2 non ha funzionato

Cosa è emerso dalla squadra trionfante sul Milan ? Sul piano statistico il 3-0 non è giustificato da una netta superiorità offensiva «Nelle ... (calcionews24)

VOTI&STATS – Psg Milan : Dembelé non vale 150 milioni - Mbappé è senza limiti

VOTI& STATS – No - nì - sì : ma come ha giocato Giroud in Milan Juve?

I giudizi dei calciatori del Milan dopo la sconfitta con la Juve, in particolare Giroud, che ha diviso la critica Una gara come Milan-Juventus ... (calcionews24)