von der Leyen “Usare con saggezza fondi Next Generation”

ROMA (ITALPRESS) – “So che l'Italia si sta già impegnando per migliorare la propria competitività. Molte riforme sono in cantiere. Insieme, usiamo i ... (liberoquotidiano)

Ciliegina sulla torta: le congratulazioni dell’Europa per il traguardo del l’Italia sul via libera alla quarta rata del Pnrr entro l’anno 2023. ... (secoloditalia)

Quest’anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non interverrà alla Prima della Scala . Non ci saranno nemmeno la presidente del ... (ilfattoquotidiano)

Il 25 novembre è passato - tra i minuti di silenzio istituzionali e il rumore delle donne nelle piazze. La legge contro la violenza sulle donne è stata approvata - con un accelerazione record. Che cosa resta? Restano le donne che - nelle loro case - subiscono violenza : fisica - psicologica - economica. E devono decidere se denunciare oppure no. Restano le operatrici dei centri antiviolenza che si battono per supportarle con le forze che hanno. Resta un ragazzo - Filippo Turetta - che piange e ammette - l'ho uccisa. Restano anche - però - le petizioni - un centinaio in una settimana lanciate su Change.org. Raccolte di firme sul tema della violenza sulle donne - che hanno raccolto in tutto quasi 150mila firme e migliaia di commenti. Un segnale di una mobilitazione dal basso che - confidiamo - non è destinata ad esaurirsi con il volgere del mese

Restano le donne che, nelle loro case, subiscono violenza: fisica, psicologica, economica. E devono decidere se denunciare oppure no. Restano le ... (iodonna)