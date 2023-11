Volley femminile | Milano strapazza le Campionesse d’Europa! Lezione al VakifBank | Paola Egonu scatenata contro il passato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023)ha travolto ilIstanbul con un roboante 3-0 (25-17; 25-17; 25-16) nell’invalido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di. La compagine meneghina ha firmato una grande impresa nella tana delled’Europa, surclassando la corazzata turca detentrice del trofeo di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi nella metropoli anatolica. Le ragazze di coach Marco Gaspari, attualmente terze in Serie A1, hanno inscenato uno show di rara bellezza al cospetto di una delle migliori formazioni in circolazione a livello planetario e hanno dominato la partita in lungo e in largo, prendendo vantaggio fin dalle prime battute dei tre set e non concedendo nulla a un avversario reso modesto dalla verve delle rosablù. ...