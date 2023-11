Voci di Gaza – Il viaggio verso sud degli sfollati | “Abbiamo camminato tre ore su strade fantasma Dicevo ai miei figli di non guardare i cadaveri”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sono oltre 1 milione e mezzo le persone sfollate nella Striscia di. A migliaia hanno lasciato la zona settentrionale senza la possibilità di spostarsi con un mezzo e incamminandosi a piedi con poche cosesud. Un operatore Oxfam racconta la sua esperienza dopo che con la sua famiglia è stato costretto a lasciare la zona vicino all’ospedale di Shifa, aCity. “Il passaggio da nord a sud è stato un incubo. Io e iper tre ore. Camminavamo percona terra, ho detto aidi non. Ora siamo arrivati a sud, a Khan Younis. Ci sentiamo più tranquilli, anche se non esiste un posto sicuro nella ...

Voci di Gaza – “Sono fuggita in Egitto grazie a un passaporto Usa. Durissimo lasciare famiglia e amici - ora il futuro è ancora più incerto”

Voci di Gaza – “Senza benzina non funzionano i depuratori - si beve l’acqua sporca. 30mila i bambini malnutriti” : l’appello di Oxfam

Da quando sono cominciati i bombardamenti israeliani, i medici e gli infermieri della Striscia di Gaza lavorano senza sosta, in una corsa disperata ... (ilfattoquotidiano)

Nella Striscia di Gaza ci sono oltre 50mila donne incinte, che stanno affrontando la gravidanza sotto le bombe e in condizioni igieniche ... (ilfattoquotidiano)

Voci di Gaza – “Le donne partoriscono nei rifugi senza cure - impossibile accedere agli ospedali”. Oxfam : “Neonati muoiono per cause prevenibili”

“Una situazione devastante, orribile, che non può essere descritta a parole“. Così un operatore di Juzoor, organizzazione umanitaria partner di ... (ilfattoquotidiano)

Voci di Gaza – Così si vive nei rifugi : “Immaginate 70 persone che dormono in un’aula di scuola. Molti anziani sono malati e senza medicine”

La tregua umanitaria, iniziata il 24 e prolungata fino al 30 novembre, rappresenta per la popolazione della Striscia di Gaza un momento di pace e di ... (ilfattoquotidiano)

Donne stuprate, seviziate e uccise da Hamas: l'orrore in un report sull'assalto del 7 ottobre

... ma nessuna delleè quella delle donne che hanno subito violenza sessuale e che Hamas ha ...ritrae esibita mezza nuda come un trofeo su un pick up mentre veniva trasportata nella Striscia di. ...

Voci di Gaza – “La tregua ci ha dato un po’ di sollievo, dopo settimane passate con il… Il Fatto Quotidiano

Striscia di Gaza: le voci dei bambini UNICEF Italia

Guterres all'ONU: a Gaza il sistema alimentare è crollato, la fame dilaga

Roma, 29 nov. (askanews) - "È necessario fare molto di più per cominciare ad affrontare i bisogni umani a Gaza. I servizi idrici ed ...

Oltre domenica. La guerra a Gaza ricomincerà, Biden si muove già per ammorbidire Bibi

Per Israele la tregua non potrà essere più lunga di 10 giorni. Il conflitto quindi riprenderà lunedì, sul come Blinken sta cercando di limitare i danni ...