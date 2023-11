Virginia trovata morta con segni di strangolamento | forse vittima di femminicidio

Capaccio, 57enne trovata morta nel villaggio turistico: ipotesi femminicidio

Potrebbe essere stata uccisa la 57enne napoletana che, lo scorso 10 novembre, era stata... si tratta diPetricciuolo, 57enne napoletana. I militari avevano ritrovato un documento d'...

Virginia Petricciuolo trovata morta in un camping a Paestum, ipotesi femminicidio: sul collo segni di strango… La Repubblica

Capaccio Paestum, donna trovata morta nel villaggio turistico: ipotesi femminicidio per strangolamento ilmattino.it

Virginia Petricciuolo trovata morta in un camping a Paestum, ipotesi femminicidio: sul collo segni di strangolamento

La donna fu trovata senza vita in una camera del villaggio chiuso da mesi, sul tavolo i resti di una cena per due ...

Capaccio, autopsia su 57enne napoletana trovata nel villaggio: ipotesi femminicidio

StampaSpunta l’ipotesi femminicidio per la 57enne napoletana che, lo scorso 10 novembre, era stata trovata senza vita in una struttura turistica di Capaccio Paestum. Dall’esame autoptico – come riport ...