Violenza sulle donne | Maggi | “Occorre cambiare subito Tutto il resto del mondo potrebbe imparare qualcosa dalla scuola | non imponeteci cose dall’alto”

La manifestazione, nata in modo spontaneo dai rappresentanti di istituto della scuola Fermi - Da Vinci, ha fatto il giro della città (247.libero)

Empoli - centinaia di studenti in strada per dire no alla violenza sulle donne

Tra scioperi , violenza sulle donne e destra che avanza : il punto per Radio Cusano Campus (AUDIO) A Base Luna chiama Terra, programma di ... (termometropolitico)

Tra scioperi - violenza sulle donne e destra che avanza : il punto per Radio Cusano Campus (AUDIO)

A poche ore dalla notizia della morte di Meena Kumari per mano del coniuge, arriva da Andria, in Puglia, la notizia dell’ennesimo femminicidio: si ... (news.robadadonne)

Giugliano : domani tutti in piazza per dire No alla violenza sulle donne

Si terrà domani, mercoledì 29 novembre, alle ore 17 in piazza Annunziata a Giugliano un presidio per ricordare Giulia Cecchettin e ribadire il No ... (teleclubitalia)