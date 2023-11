Violenza sulle donne | Galiano | “Educare alle relazioni deve essere responsabilità condivisa tra famiglia e scuole | non deve essere onere esclusivo dei docenti”

Violenza sulle donne - Maggi : “Occorre cambiare subito. Tutto il resto del mondo potrebbe imparare qualcosa dalla scuola - non imponeteci cose dall’alto” La scuola svolge un ruolo cruciale nella società contemporanea, non solo come istituzione educativa, ma anche come motore di cambiamento ... (orizzontescuola)

Empoli - centinaia di studenti in strada per dire no alla violenza sulle donne La manifestazione, nata in modo spontaneo dai rappresentanti di istituto della scuola Fermi - Da Vinci, ha fatto il giro della città (247.libero)

Violenza sulle donne - Gessica Notaro risponde ai commenti dei maschi violenti A 'Le Iene' Gessica Notaro , la modella sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato nel 2017, diventa la protagonista inconsapevole dell'esperimento del ... (247.libero)

Tra scioperi - violenza sulle donne e destra che avanza : il punto per Radio Cusano Campus (AUDIO) Tra scioperi, violenza sulle donne e destra che avanza: il punto per Radio Cusano Campus (AUDIO) A Base Luna chiama Terra, programma di ... (termometropolitico)

Vincenza Angrisano - uccisa dall’ex davanti ai figli : gli ultimi post contro la violenza sulle donne A poche ore dalla notizia della morte di Meena Kumari per mano del coniuge, arriva da Andria, in Puglia, la notizia dell’ennesimo femminicidio: si ... (news.robadadonne)