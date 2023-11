Violenza nelle scuole - My Secret Case lancia un sondaggio sulla community e 13500 giovani partecipano con la loro esperienza

Il 25 novembre è passato - tra i minuti di silenzio istituzionali e il rumore delle donne nelle piazze. La legge contro la violenza sulle donne è stata approvata - con un accelerazione record. Che cosa resta? Restano le donne che - nelle loro case - subiscono violenza : fisica - psicologica - economica. E devono decidere se denunciare oppure no. Restano le operatrici dei centri antiviolenza che si battono per supportarle con le forze che hanno. Resta un ragazzo - Filippo Turetta - che piange e ammette - l'ho uccisa. Restano anche - però - le petizioni - un centinaio in una settimana lanciate su Change.org. Raccolte di firme sul tema della violenza sulle donne - che hanno raccolto in tutto quasi 150mila firme e migliaia di commenti. Un segnale di una mobilitazione dal basso che - confidiamo - non è destinata ad esaurirsi con il volgere del mese

