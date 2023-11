Viola Scotto Di Carlo campionessa italiana nei 50 farfalla agli assoluti di Riccione

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoImmensadiche vince la meda d’oro nei 50invernali di. Ladella Napoli Nuoto ha chiuso con il tempo di 26”27 davanti alle avversarie Sonia Laquintana e Elena Di Liddo. “E’ un’emozione unica e il tempo non è male sto lavorando da diverse settimane con il mio staff tecnico per centrare questo obiettivo che non è un punto di arrivo ma al contrario la base per migliorarmi ancora. Sono molto soddisfatta”, ha affermato l’atleta originaria di Bacoli. Appena ieri ladiha sfiorato il podio nei 50 stile libero per un decimo di secondo. “E’ stata straordinaria e ha impostato ...

Nuoto, Assoluti invernali 2023: Pilato vola nelle batterie dei 100 rana. Bene anche Ceccon e Cerasuolo

Nei 50 farfalla comandaDi Carlo in 26 37, mentre la prima serie dei 1500 ha visto il successo di Azzurra Sbaragli.

La bacolese Viola Scotto di Carlo campionessa italiana nei 50 farfalla ilmattino.it

Viola Scotto Di Carlo campionessa italiana nei 50 farfalla agli ... anteprima24.it

La bacolese Viola Scotto di Carlo campionessa italiana nei 50 farfalla

La nuotatrice bacolese Viola Scotto di Carlo, tesserata per la Napoli Nuoto, si è laureata campionessa italiana arrivando prima nei 50 farfalla agli Assoluti invernali di nuoto di Riccione. «Una ...

