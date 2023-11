Villarreal vs Panathinaikos – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Con due punti di distanza tra le due squadre,si affronteranno giovedì 30 novembre in un incontro cruciale di Europa League. La squadra greca si è aggiudicata il bottino quando le due squadre si sono incontrate a settembre, sfruttando appieno il vantaggio di casa per registrare una vittoria per 2-0 sul Sottomarino Giallo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè già al terzo manager della stagione dopo che Marcelino ha sostituito Pacheta all’inizio del mese in seguito alla decisione di licenziare l’ex capo del Real Valladolid, che ha ottenuto cinque vittorie, tre pareggi e ...