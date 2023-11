VIDEO | Mercedes Mone torna ad allenarsi | l’ex Sasha Banks già in splendida forma

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tra AEW, un possibile ritorno in WWE e la NJPW,è intantota finalmente adsul ring, come potete vedere qui di seguito nelcaricato dal, ad oggi,, sul proprio canale Youtube. Il tutto dopo l’infortunio e l’operazione alla caviglia sostenuta la scorsa primavera, mentre i rumor sul suo futuro impazzano e non poco. La NJPW la aspetta ma il suo futuro è tutt’altro che deciso: dopo i “richiami” di Bayley, per lei si aprono davvero le porte di un ritorno a Stamford o, visti i buoni rapporti con la diretta interessata e con la stessa promotion nipponica, Tony Khan metterà le mani su The Boss portandola in AEW? Ai posteri l’ardua sentenza…