Vicenza | dona 6mila euro all’emporio solidale | 700 «pizze sospese» per i più bisognosi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un imprenditore hato“Il Cedro” di Schio, nel Vicentino. L’uomo ha voluto mantenere l’anonimato ma ha dato precise indicazioni ai gestori del negozio: usare quel denaro per offrire una pizza a tutte le famiglie e alle persone sole che versano in difficili condizioni economiche. I destinatari dell’iniziativa potranno andarea ritirare il buono, da utilizzare poi nella vicina Pizza Bon in piazza IV novembre per prendere la propria «pizza sospesa», da mangiare seduti al tavolo o prendere da asporto. Sono 700 i coupon che “Il Cedro” ha messo a disposizione degli utenti, con la collaborazione del ristorante che ha previsto menu a 10con letradizionali. «È stata un’iniziativa inaspettata che ...