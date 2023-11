Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)DEL 29 NOVEMBREORE 20.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN DIMINUZIONE LE CODE SULLE STRADE DELLA CAPITALE TROVIAMO ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA LAURENTINA E COLOMBO CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DAL FORO ITALICO E DA MONTI TIBURTINI IN ENTRAMBI I CASI VERSO LA SALARIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO SEMPRE VERSO IL RACCORDO TRAFFICATA ANCHE VIA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA CODE NELLE DUE DIREZIONI INVECE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI SI STA ANCORA IN CODA ANCHE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE IN USCITA DAL RACCORDO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ...