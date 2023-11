Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) NOT 19:35 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRSA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTEWRNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ED APPIA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO TRA LA TOGLIATTI E LO DSVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACOCRDO ANULARE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONE IN VIA TBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SETTEVILLE DIREZIONE TIVOLI MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABIATI DI TOR LUPARA MENTANA E MONTTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral