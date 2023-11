Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) NOT. 15:20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA TUSCOLANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE ENINA PERCORRENDO LA STATALE TIBURTINA CODE TRA TIVOLI E VILLANOVA DIREZIONEMENTRE IN VIA SALARIA IN PROVINCIA DI RIETI UN INCIDENTE RALLENTYA IL TRAFFICO NEL TERRIUTORI ODI POGGIO NATIVO TRA VIA SALARIA VECCHIA E LA STRADA PROVINCIALE FARENSE DIREZIONE RIETI INFINE PERCORRENDO VIA CASSIA IN PROVINCIA DI VITERBO RALLENTAMENTI TRA CAPRANICA E QWUERCE D’ORLANDO DIREZIONE VITERBO Servizio fornito da Astral