Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2023 ore 11 | 30

DEL 29 NOVEMBRE ORE 11.20 AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6-NAPOLI-CASSINO LA CIRCONE PERMANE RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA MOROLO E FROSINONE: RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, IN ENTRATA VERSO IL CENTRO PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; CODE RESIDUE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, ALL'ALTEZZA DELL'USCITA PER LA TUSCOLANA.