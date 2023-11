Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)DEL 29 NOVEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA IN DIREZIOEN DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6-NAPOLI-CASSINO LA ...