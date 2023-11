Vertici CNA Campania Nord incontrano ambasciatore Iran | pronti ad organizzare mission economica

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Napoli. L’inizio di un dialogo istituzionale che ha come obiettivo l’apertura di nuovi mercati per le aziende associate: è stato estremamente positivo l’incontro tra idi Cnail segretario Francesco Geremia, il presidente Vincenzo Santo e l’amministratore dell’innovation hub Enrico Vellante e Mohammad Reza Sabouri,della Repubblica Islamica dell’in Italia che si è svolto questa mattina presso la sede della Confederazione al centro direzionale a Napoli. «C’è la volontà reciproca di costruire un ponte economico forte tra le associate di Cnae l’– ha esordito il segretario Geremia – l’è pronto a portare avanti il dialogo con la nostra organizzazione per fare in modo ...