Ventotene L’ex-Pm Ingroia trattenuto a Palermo | rinviata l’udienza preliminare per l’ex-sindaco Santomauro

(Di mercoledì 29 novembre 2023)– E’ stata tradita l’attesa che martedì mattina rivestiva la presenza nel Tribunale di Cassino delprocuratore antimafia e titolare dell’inchiesta sulla presunta trattativa tra Cosa Nostra e lo Stato, l’avvocato Antoniopm palermitano avrebbe dovuto partecipare, in qualità di neo legale difensore deldi, Gerardo, nelin L'articolo Temporeale Quotidiano.

Ventotene – I conti in rosso del Comune di Ventotene secondo il “Siope”, il Sistema Informativo per le Operazioni degli Enti Pubblici che, gestito ... (temporeale.info)

Accadde oggi: 27 novembre, almanacco del giorno

...il supervisore cittadino Harvey Milk vengono assassinati dall'...'Italia firma gli Accordi di Schengen 1991 " Il Consiglio di ...Dreamcast viene rilasciata in Giappone 2001 " A Roma in via...

INCHIESTA SU EX SINDACO, CONSIGLIERI E DIPENDENTI A ... Latina Tu