(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ricevute al Quirinale le nazionali di atletica e pentathlon moderno ROMA - "Ringrazio il presidente Malagò e i presidenti Mei e Bitter per avere accettato questo incontro al quale tenevo molto. I successi ottenuti da pentathlon moderno e atletica leggera sono importanti anche perché inducono tanti g

Dipendiamo dai tunnel di Gaza

Questo riguarda noi europei, visto che gli Stati Uniti hanno imparato dalleguerre vinte e ... Quando un corteo contro Hamas Non si può fingere che non siano i nemici dell'occidente: ...

Varie: Mattarella 'Grazie Fidal e Fipm, vittorie stimolano giovani' Tiscali

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in ... Quirinale

Varie: Mattarella "Grazie Fidal e Fipm, vittorie stimolano giovani"

Ricevute al Quirinale le nazionali di atletica e pentathlon moderno ROMA (ITALPRESS) - 'Ringrazio il presidente Malagò e i presidenti Mei e ...

“Un altro passo falso verso l’auspicata riforma delle Province, mentre queste restano a metà del guado”

L'intervento dei consiglieri provinciali del gruppo Granda in Azione: "La riforma sembra non essere prioritaria per il Governo" ...