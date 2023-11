Vaccino Covid | infarto dopo 3a dose | confermata correlazione | ma medico legale ha rifiutato visita per non scriverlo - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Luca Telese mi ha scritto che non c'è nessunatra la mia terzadie il mio, ile la polmonite. Dato che lui lavora in televisione, ci possiamo senz'altro credere. Il punto è che io ho fatto l'avvocato per tutta la mia vita. So perfettamente che tra la verità e