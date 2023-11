Vacanze extra lusso con carte di credito rubate | denunciate due giovani coppie

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Quattro, tutti risultati disoccupati e nullatenenti, sono stati denunciati per indebito utilizzo didi. A spese altrui, dopo aver sottratto i dati delledi altre persone, facevano brevidiin hotel di rinomate località turistiche ma l'ultimo soggiorno in un noto albergo della val Rendena, in Trentino, ha insospettito i carabinieri delle Stazioni di Madonna...