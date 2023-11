Usucapione sottotetto | ecco i chiarimenti della normativa

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nel corso degli ultimi anni sono sorte numerose liti condominiali aventi come oggetto l’di parti comuni da parte di un singolo condomino. Una delle sentenze in merito più note è stata emessa dal Tribunale di Sondrio (Sentenza n. 376 del 30/11/2022) e concerne l dichiarazione didi una porzione diqualificata come parte comune ed inserita tra quelle indicate nell’articolo 1117, comma I, n.2 Codice Civile. Scopriamo qual è la prova ritenuta idonea a dichiarare ed accertare l’acquisto perparte comune oggetto dell’istanza giudiziale.di parti comuni:la vicenda La causa trae origine dall’azione giudiziale promossa dai proprietari di un bene immobiliare per vedere accertata la proprietà esclusiva di una ...