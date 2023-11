Usa | Pil III trim II lettura +5 | 2% | inflazione PCE +2 | 8%

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) New York, 29 nov. (askanews) – Il Prodotto interno lordo statunitense, nel terzoestre 2023, secondo la seconda, appena pubblicata dal dipartimento del Commercio è salito del 5,2%, mentre in primasi era registrato un +4,9%. Il IIestre si era chiuso con un +2,1% (confermato). Le attese degli analisti prevedevano un rialzo del 5%. Nel primoestre 2023 il Pil era aumentato al tasso annualizzato del 2%, secondo lafinale, confermata. Il dato Pce sull’è aumentato del 2,8%, meno del 2,9% della prima. Il dato ‘core’, quello che esclude dal calcolo i prezzi energetici e alimentari, è salito del 2,3%, meno del +2,4% registrato in primae molto meno del 3,7% del ...