Usa | cade l’albero di Natale della Casa Bianca | colpa del forte vento

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Le forti raffiche di, che stanno portando a Washington già un freddo artico, hanno fattore il National Christmas Tree, il grande albero diche ogni anno viene decorato nel parco. Si è dovuti ricorrere ad una gru per 'risollevare' l'albero, tutto già decorato e con le luci accese, ha spiegato una portavoce del National Park Service, Chelsea Sullivan, sottolineando che l'operazione è stata condotta dopo aver "valutato le condizioni dell'abete, è sostituito i cavi che erano saltati". Non è il primo incidente che coinvolge l'albero dinazionale che dagli anni settanta viene piantato nell'Ellipse, il parco a sud. Almeno in altre occasioni il ...