Up Level Scuola di Management | guidare il futuro brillante e sostenibile del turismo attraverso la comunicazione digitale

Up Level scuola di management - leader in Italia nel settore hospitality : il Ceo Serafini interviene sulle strategie per rispondere all'esigenza di risorse competenti per il settore italiano

(Adnkronos) - Roma, 02 novembre, - L'Italia, paese ricco di arte, cultura e bellezze naturali, è uno dei principali attrattori turistici del mondo. ... (liberoquotidiano)