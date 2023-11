Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 29 11 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ah, ma quindi alo danno ancora il trono di Brando Ephrikian! E io che mi ero praticamente convinta che lo avessero botolato nell’indifferenza generale e che non avremmo mai più rivisto la sua faccia se non riciclato in ruoli tipo sostituto postino di C’è posta per te! No, ma comunque che figurone Beatriz D’Orsi e Raffella Scuotto, eh! FIGUROOOOOOOOONE! Se ne erano andate tutte convinte e stizzite, tutte e due wonder woman nonmifacciomettereipiediintestadanessuno, loro convinte e straconvinte di essere così essenziali per il trono che Brando le avrebbe ricercate e invece, pensate un po’, alla fine sono tornate loro, con la coda tra le gambe, col terrore di perdere il posto a Canale 5, e con il tronista, così in pensiero per loro, che nel frattempo, tra una cosa e un’altra, si è pure limonato una tizia a caso arrivata da due ore e della ...