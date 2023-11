Uomini e Donne | anticipazioni 29 novembre | volano stracci tra tre dame

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 novembre 2023)29: Trono Over ancora protagonista oggi. Chi sono le treche discuteranno e faranno discutere? Sono famose…29: lite tra Roberta, Aurora e Barbara. Che altro? Roberta Di Padua, Aurora Tropea e Barbara De Santi stanno facendo molto parlare di sé in questa edizione di ““…Oggi non si sa perché. Negli ultimi giorni abbiamo visto che la più bellicosa, in un certo senso, è stata la Tropea, mentre la De Santi e la Di Padua hanno avuto un rapporto migliore. Di chi altro si parlerà? Ieri è stata protagonista Ida Platano con le sue conoscenze. Ne ha avute otto nuove tra cui quella con Ermes, che per breve tempo ha ...