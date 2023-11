UniCredit esce dalla lista globale banche sistemiche

Leggi su tenacemente

(Di mercoledì 29 novembre 2023)dall’elencodelle, Bank of Communications entra. Tutti i dettagli su un’importante notizia nel campo bancario internazionale., l’unico istituto bancario italiano presente nelladel Financial Stability Board (FSB) relativo allecon rilievo sistemico a livelloè stata tolta. Al suo posto, la Bank of Communications L'articolo proviene da Tenacemente.