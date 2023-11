Unica | recensione | Ilary Blasi è la nostra Shakira

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 novembre 2023)di, docufilm in cuiracconta la sua versione della separazione da Francesco Totti. Personal branding all'ennesima potenza. Su Netflix.lo ha detto a tempo di musica: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Ovvero: "le donne non piangono, le donne fatturano", verso della canzone Music Sessions Vol. 53, composta dopo la scoperta del tradimento del marito, l'ex calciatore Gerard Piqué. Taylor Swift ha impostato parte della sua carriera sui brani che parlano dei suoi ex. Beyoncé, in quanto Queen B, ha addirittura realizzato un intero album concettuale, Lemonade, sui tradimenti del marito Jay-Z. Insomma, se a tutti capita di soffrire per amore, che almeno ci si guadagni. Per le donne dello spettacolo - sempre doppiamente criticate quando …