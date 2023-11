(Di mercoledì 29 novembre 2023) La terra dei magiari è il primo Paese al, in terminini percentuali rispetto alla popolazione, per numero di padroni di. Altri grandi amanti dei quattro zampe sono i brasiliani dove circa metà degli abitanti ne ha uno

Tutti i numeri della XIX edizione del Terni Film Festival

L'Italia è in testa, con 29 opere, seguita da Polonia (4), Francia (2), Ucraina (2),, ... Stati Uniti (con due film), Messico, Cile, Argentina,, Uruguay e Colombia. Molto rappresentato,...

Ungheria, Brasile, Romania, ma non solo: ecco chi adotta più cani ... ilGiornale.it

25 novembre 1953, la “sconfitta del secolo”: la presuntuosa Inghilterra umiliata… Il Fatto Quotidiano

Ungheria, Brasile, Romania, ma non solo: ecco chi adotta più cani nel mondo

La terra dei magiari è il primo Paese al mondo, in terminini percentuali rispetto alla popolazione, per numero di padroni di cani. Altri grandi amanti dei quattro zampe sono i brasiliani dove circa me ...

25 novembre 1953, la “sconfitta del secolo”: la presuntuosa Inghilterra umiliata dall’Ungheria (e dal comunismo)

Passò alla storia come la "sconfitta del secolo": Il giorno in cui l'Europa scoprì il valore politico del calcio ...