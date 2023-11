Ungheria | anarchica italiana denuncia la condizione del carcere “Detenuti al guinzaglio e topi in cella”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023)al, obbligo di guardare il muro durante le soste nei corridoi, malnutrizione, scarafaggi,e cimici nelle celle e nei corridoi, una sola ora di aria al giorno. La descrizione delle condizioni carcerarie inè contenuta in una lettera di 18 pagine scritta da Ilaria Salis:milanese che da febbraio si trova ina Budapest per aver partecipato agli scontri con i neonazisti europei dell’11 febbraio in occasione della “Giornata del Ricordo”. I legali, Eugenio Losco e Mauro Straini, hanno depositato la missiva alla Corte d’appello di Milano per chiedere di non dare esecuzione al mandato d’arresto europeo e al trasferimento in un penitenziario ungherese di Gabriele Marchesi: il 23enne milanese ai domiciliari coindagato di Ilaria Salis, per il ...