Un professore 2 seconda puntata | la confessione di Simone

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un2 torna in onda giovedì 30 novembre 2023 con la(composta da due episodi) su Rai1 alle 21:30. In questo nuovo appuntamento,verrà sospeso da scuola per la lite con Ernesto che è finito in coma e confesserà la verità a Dante rivelandogli anche il coinvolgimento di Mimmo. Nel frattempo, Nicola andrà dal prof per chiedergli di convincere Viola a tornare a scuola ed incontrerà per caso Manuel ed inizierà ad avere dei sospetti che lo spingeranno ad affrontare Anita. Anticipazioni Un: Dante va a trovare Ernesto in ospedale Floriana è tornata a sorpresa a Roma ed ovviamente si è stabilita alla villa. La donna, dunque, nel corso dell'episodio delladi Un ...