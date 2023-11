Ultime Notizie Roma del 29-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Medio Oriente in apertura di giornale è il sesto e ultimo giorno di tregua una sospensione delle ostilità tra Israele e hamas che scadrà domani all’alba dopo l’accordo raggiunto venerdì scorso per 4 G di cessate il fuoco più altri 2 giorni aggiunti per proseguire lo scambio tra ostaggi italiani e detenuti palestinesi quello è finito ieri hanno portato la liberazione di altri 10 ostaggi italiani e due Talenti in cambio della scarcerazione di 30 prigionieri mentre nella notte è stata consegnata Israele la nuova lista di nomi di chi sarà rilasciato AG finora la tregua portata la liberazione di 60-80 israeliani su Cerca 240 catturati da martedì 7 ottobre 1880 palestinesi detenuti intanto si lavora per portare avanti la mediazione tra Israele e hamas e ...