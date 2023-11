Ultime Notizie Roma del 29-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrara ricoprite medioriente in apertura di giornale è membro dell’ufficio politico di hamas ha annunciato che il gruppo terroristico libera tutti gli ostaggi con cittadinanza russa come omaggio al presidente Putin e la pierna degli Stati che verranno liberati oltre 10 sbagli anni previsti Ah ma sei inserito quindi anche due sequestrati russi nei giorni scorsi i parenti degli ostaggi israelo tutti sono legati a Mosca per chiedere l’assistenza del Lino per ottenere il rilascio dei loro familiari oggi è l’ultimo giorno di tregua una sospensione delle ostilità tra Israele e hamas che si saprà domani all’alba dopo l’accordo raggiunto venerdì scorso per 4 giorni dice stato in poco più altri due giorni aggiuntivi per proseguire lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti ...