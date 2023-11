Ultime Notizie Roma del 29-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente il primo piano è il tuo ultimo giorno di tregua una sospensione delle ostilità tra Israele e hamas che scadrà domani all’alba dopo l’accordo raggiunto venerdì scorso per 4 giorni di cessate il fuoco più altri 2 giorni e ti va di proseguire lo scambio tra ortaggi italiani e detenuti palestinesi operazioni che ieri hanno portato la liberazione di altri 10 ostaggi sono gli anni e due thailandesi in cambio della scarcerazione di altri 30 prigionieri mentre nella notte è stata consegnata Israele la nuova lista di nomi di chi sarà rilasciato agli finora la tregua portato la liberazione di 60 80 israeliani su Cerca 240 catturati da martedì 7 ottobre e 180 palestinesi detenuti intanto si lavora per portare avanti la mediazione tra Israele e hamas e raggiungere un cessate il fuoco a ...