Ultime Notizie Roma del 29-11-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nessuna proroga per la fine del mercato tutelato di luce e gas Elio e le tariffe in bolletta che state dallo stato e non dalla concorrenza finiranno Come previsto dalle leggi 10 gennaio per il gas per primo Aprile per l’elettricità ma mercato libero conviene e di queste di altri aspetti in molti non ne sono convinti e anzi tanto a un sondaggio pagherebbero addirittura di più nei polmonite Gli sono arrivate in Francia è come se avessi un cugino che ha preso la polmonite lo osserviamo lo andiamo a trovare la moglie ci ha dato buoneHa detto Francesco vaia direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha Sky Tg24 sul tema del momento di polmoniti per bambini da 0 a 2 anni raffigurato sulla situazione in Italia si entra nel ...