Ultime Notizie Roma del 29-11-2023 ore 09 | 10

(Di mercoledì 29 novembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 29 novembre buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 2 morti il bilancio di un incidente in cui sono rimasti coinvolti ieri sera a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza in treno è un camion le vittime sono da capotreno del convoglio regionale collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio a Corigliano Rossano e il conducente del camion che viaggia da solo la Procura della Repubblica di Castrovillari è aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’ incidente di accertare eventuali responsabilità Indaga la Polfer assieme ai Carabinieri si chiamava Vincenzo Angrisano aveva 42 anni ed è stata Barbara uccisa a coltellate dal marito di fronte ai figli di 6 e 11 anni il suo nome si aggiunge la lista delle donne uccise in Italia per mano di un uomo che non ha voluto accettare la fine della loro ...